Secretário de ministério sai para disputar eleições em ES Começou a saída de integrantes do primeiro e segundo escalões do governo que desejam disputar as eleições municipais de outubro. O secretário de Políticas Públicas de Emprego, Sérgio Vidigal (PDT), deixou o Ministério do Trabalho e Emprego para se preparar para a campanha pela prefeitura do município de Serra, no Espírito Santo. O data final para desincompatibilização de cargos para quem quer disputar pleito tem de ser quatro meses antes das eleições. Para o lugar de Vidigal no Ministério, o ministro Carlos Lupi nomeou Ezequiel Nascimento, que ocupava uma assessoria especial do gabinete do ministro. Nascimento integra também o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) como um dos representantes do governo. O Codefat é um órgão formado por governo, empresários e trabalhadores encarregado de definir a aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).