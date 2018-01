Secretário de Esportes de Aécio pede demissão O deputado Fahim Sawan (PSDB) pediu exoneração do cargo de secretário de Esportes e Juventude do governo Aécio Neves (PSDB). Além de Sawan, que reassumirá vaga na Assembléia de Minas e readquirir os benefícios do cargo, outros três deputados assumiram secretarias e optaram por receber os salários pelo Legislativo. Sawan, Dilzon Mello (Desenvolvimento Regional), Marcus Pestana (Saúde) e Elbe Brandão (Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e Norte de Minas) recebiam verba indenizatória para manutenção dos mandatos, suspensa em fevereiro.