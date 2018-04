Secretário de Arruda se entrega; sobra 1 foragido no DF Depois de Haroaldo de Carvalho, diretor da Companhia Elétrica de Brasília, o jornalista Wellington Moraes, ex-secretário de Comunicação do governo do Distrito Federal, se entregou esta tarde na Superintendência da Polícia Federal e já foi recolhido para carceragem, onde ficará à disposição da Justiça.