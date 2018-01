Secretário de Alckmin grava mensagem de apoio a Doria

SÃO PAULO - O secretário de Energia do governo Geraldo Alckmin, João Carlos Meirelles, e o chefe de gabinete da pasta, Marco Antonio Castello Branco, gravaram nesta sexta-feira, 12, mensagens de apoio à candidatura de empresário João Doria Jr pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Os vídeos com os depoimentos serão veiculados pelas redes sociais ainda nessa sexta.

Doria é um dos três postulantes do partido à vaga e é o candidato de Alckmin no processo de prévias do partido. Além dele, o deputado federal, Ricardo Tripoli, e o vereador, Andrea Matarazzo, também desejam disputar a Prefeitura pela legenda. O candidato do PSDB vai ser escolhido no dia 28, quando acontecem as prévias.

"Eu apoio João Doria pela sua longa militância partidária e por representar o novo, a renovação", disse Meirelles ao Estado. "Ele vem do mundo empresarial. É um fato novo no PSDB. Estamos precisando de renovação na vida política".

Alckmin tem pedido a líderes tucanos que apoiem o Doria desde semana passada. O governador não pretende, entretanto, declarar apoio formal ao empresário e deve atuar apenas nos bastidores. Pessoas próximas ao governador afirmam que outros secretários devem fazer o mesmo que Meirelles e o chefe de gabinete de Energia.