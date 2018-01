Secretário de Agricultura de SP deixa cargo na 2ª feira

RIBEIRÃO PRETO - Um mês após comunicar ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que deixaria o comando da secretaria de Agricultura e Abastecimento, João Sampaio, decidiu que não vai esperar a definição de seu substituto e deixará o cargo na próxima segunda-feira. A sua saída havia sido antecipada pela Agência Estado em março, quando o secretário lembrou que, antes mesmo de assumir o posto, informou ao governador que ficaria por alguns meses à frente da pasta, pois pretende dar prosseguimento a projetos pessoais. Sampaio ocupou o posto nas administrações José Serra e Alberto Goldman e foi mantido por Alckmin.

É possível que o Palácio dos Bandeirantes defina um nome para substituir o secretário até segunda-feira ou opte por manter, interinamente, o atual secretário adjunto de Agricultura e Abastecimento, Antonio Julio Junqueira Queiroz. A maior dificuldade para a definição do novo secretário é o DEM, que não respondeu se aceitará assumir a pasta.

Nesta quinta, o presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), o ex-senador Marco Maciel (PE) e o deputado federal ACM Neto (BA) se reuniram com Alckmin e sugeriram o nome do deputado federal Rodrigo Garcia (SP) para o cargo. "As negociações caminharam bem", disse um assessor de Garcia, sem dar detalhes. Com a saída do vice-governador Guilherme Afif Domingos da sigla, rumo ao PSD, o DEM cobra uma pasta pelo apoio histórico dado ao PSDB no governo paulista.

Nos bastidores, o DEM tem pleiteado a secretaria de Desenvolvimento Econômico, ocupada hoje também pelo vice-governador. Caso não tenha sucesso na empreitada, a sigla pode ocupar a Agricultura, apesar dos ganhos políticos limitados que a pasta pode trazer para o Rodrigo Garcia, cuja intenção é ser candidato a prefeito de São Paulo em 2012.

"Faz sentido o Rodrigo Garcia ser secretário de Agricultura, porque ele já foi adjunto, é produtor rural e tem conhecimento do tema", disse uma fonte ligada ao Palácio dos Bandeirantes. O deputado federal foi secretário-adjunto de Agricultura de Antonio Cabrera Mano Filho, que comandou a pasta durante do governo Mário Covas, entre 1995 e 1996. À época, tanto Cabrera como Garcia eram do então Partido da Frente Liberal (PFL), que deu origem ao DEM.

Paralelamente, outros nomes surgem para ocupar a vaga de Sampaio, caso Alckmin não opte por uma escolha política, preferindo técnicos. Entre eles, estão o do presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Cesário Ramalho da Silva, o do ex-presidente da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho, que já foi secretário de Agricultura na década de 1980, e o do ex-ministro da Agricultura Marcus Vinícius Pratini de Moraes.