Secretário da Receita Federal depõe no CCJ sobre vazamento de dados fiscais

BRASÍLIA - O secretário da Receita Federal, Otacílio Dantas Cartaxo, confirmou seu comparecimento na manhã desta quarta-feira, 14, às 9h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para falar sobre o vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. No comunicado ao presidente da CCJ, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), Cartaxo adiantou que, na ocasião, estará "impedido" de fornecer quaisquer informações que estejam amparadas por sigilo legal.

Ele foi convidado no final do mês passado, mas como não era obrigado a comparecer, deixou para ajustar a data a sua agenda. A CCJ entra em recesso nesta semana e só deve voltar ao trabalho por uma semana em agosto, entrando depois em recesso branco.