Secretária usa imóvel funcional Secretária de Agaciel Maia, Cristiane Tinoco Mendonça goza do mesmo privilégio concedido aos senadores: o de residir em um dos imóveis funcionais, situado em local privilegiado, sem pagar aluguel ou impostos. Ela mora sozinha na Asa Norte, num imóvel de três quartos (uma suíte) e garagem, desde setembro de 2004 - avaliado em cerca de R$ 700 mil. Ato da Mesa Diretora de dezembro de 2002 trata como "reserva técnica" esses apartamentos e condiciona sua ocupação ao "interesse" do Senado. De acordo com funcionários da Casa, imóveis como o ocupado pela secretária serviriam, por exemplo, para acomodar hóspedes em trânsito pela capital. Diz ainda que caberá ao primeiro-secretário deliberar sobre a cessão do imóvel. No caso de Cristiane, o aval partiu do então primeiro-secretário, senador Romeu Tuma (PTB-SP). Cristiane e Agaciel foram procurados pelo Estado, mas não responderam aos telefonemas. Tuma disse que não se lembra do fato e, por isso, não poderia falar dos motivos que o levaram a dispor o imóvel para a secretária. O atual primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), prometeu providências para liberar os imóveis ocupados de forma ilegal.