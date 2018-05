Secretaria recomenda que Alves rejeite pedido do Psol A Secretaria Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recomendou ao presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que rejeite o pedido de investigação solicitado pelo Psol contra o vice-presidente da Casa, André Vargas (PT-RN). O argumento do secretário-geral, Mozart Vianna, é que o ofício do Psol é "genérico", não está bem fundamentado e faz juízo de valor sobre as denúncias veiculadas contra o petista. A palavra final será dada por Alves na próxima semana.