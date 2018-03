Secretaria-geral do governo troca secretário executivo Na Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo ministro Gilberto Carvalho, o ano começou com substituição em um posto-chave. Rogério Sottili foi exonerado nesta quarta-feira do cargo de secretário executivo da Pasta. Simultaneamente, foi nomeado Diogo de Sant''Ana para ocupar a vaga. As decisões estão publicadas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União (DOU). A Secretaria Executiva é o segundo posto mais importante, oferecendo apoio direto e imediato ao ministro.