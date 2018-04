Secretaria do Planalto quer nova carreira de comunicação O diretor-executivo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Ottoni Fernandes Júnior, confirmou que o governo trabalha para criar uma nova carreira, de Gestor de Comunicação, para o serviço público. Profissionais da área, os Técnicos em Comunicação Social (TCS) demonstraram preocupação com a proposta já que, na visão deles, estaria sendo criada uma carreira para um cargo que já existe. Fernandes Júnior afirmou que a proposta é bem mais ampla do que tem sido comentada e, até o meio do ano, deve ser enviado um projeto ao Congresso para criar a nova carreira. ?O projeto está em andamento e será discutido com todas as entidades que representam os profissionais da comunicação, como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e os conselhos de Relações Públicas em audiências públicas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.