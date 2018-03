Secretária de Estado vai ao salão com carro oficial

O veículo, um Ford Fusion preto, foi flagrado pela reportagem do Grupo Estado em frente a uma guia rebaixada, na Rua Doutor Brasílio Machado, 428, em Higienópolis. Funcionárias do local afirmaram que ela foi até o salão fazer uma escova porque teria de ir a um evento.

A assessoria de imprensa da secretária afirma que ela havia iniciado o expediente às 8h, na sede da secretaria, e que parou no salão no caminho para uma reunião com o secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, em endereço não informado.

"A secretária tem direito de usar o carro para o trabalho. Se estava a serviço da secretaria e ia para outro evento, no caminho, e parou para atividade particular, sem prejuízo do erário, não vejo problema na conduta", afirmou o presidente da Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil, Adib Kassouf Sad. De acordo com ele, seria ilegal se a funcionária pública utilizasse o carro para atividades particulares como pedir para que o motorista pagasse contas ou se saísse da cidade.