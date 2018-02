Secretária de deficientes é tida como centralista

SÃO PAULO - Com mais de 30 anos de atuação na reabilitação de pessoas com deficiência, a médica fisiatra Linamara Rizzo Battistella, nomeada pelo governador eleito Geraldo Alckmin (PSDB) secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, é elogiada por entidades do setor, mas políticos ligados ao ex-governador José Serra (PSDB) a veem como pessoa de difícil diálogo e "centralizadora".

Linamara foi a primeira - e até agora única - ocupante da pasta. A secretaria foi criada por Serra em fevereiro de 2008, com apoio unânime da Assembleia.

Quase três anos depois, a secretária avalia que "o grande avanço" na área da pessoa com deficiência foi "a própria criação da secretaria".

"Nossa maior conquista foi na questão da acessibilidade. Não apenas na acessibilidade urbana, mas no acesso ao conhecimento, à educação, à habitação", disse Linamara. Em uma autocrítica, ela avalia que os primeiros anos da pasta foram demasiadamente focados nas deficiências físicas e promete, na próxima gestão, ampliar os programas para deficientes visuais e auditivos.

A manutenção de Linamara foi interpretada no meio político como uma sinalização à ala serrista do PSDB paulista.

A secretária, no entanto, também tem proximidade com o governador eleito Geraldo Alckmin. "Eles são amicíssimos. O Alckmin jamais a tiraria de lá", afirmou um interlocutor de Serra.

Colegas de profissão, Alckmin e Linamara conviveram durante os anos em que ela foi diretora do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas. Alckmin chegou a se tratar com acupuntura sob o comando de Linamara.

Entidades

Políticos criticam duramente a relação da secretária com as entidades ligadas à causa do deficiente, mas as próprias instituições adotam tom bem mais ameno ao falar dela. "Todas as vezes em que a procurei fui ouvido, e com muita educação", disse Eduardo Carneiro, diretor da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). "Ela é muito competente e tem opiniões fortes, que às vezes não coincidem com as minhas."

Para Rosângela Barqueiro, responsável pelas relações institucionais da Fundação Lara Mara de apoio ao Cego, a atuação de Linamara foi "exemplar": "Até pela competência profissional, ela leva adiante tudo aquilo com o que se compromete."