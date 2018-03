Secretária de Agricultura de SP toma posse na 2ª feira A secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, Mônika Bergamaschi, tomará posse na próxima segunda-feira, às 16 horas, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Engenheira agrônoma, Mônika assume o cargo deixado por João de Almeida Sampaio em 19 de abril e que é ocupado interinamente pelo adjunto Antonio Júlio Junqueira de Queiroz. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo.