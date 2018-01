Secretaria confirma saída de Gleisi e Padilha Em nota divulgada nesta quinta-feira, 20, no Blog do Planalto, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República confirmou a saída da chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Gleisi e Padilha deixam o governo para disputar a sucessão estadual do Paraná e São Paulo, respectivamente.