Secretaria confirma que Simon desistiu da aposentadoria A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul confirmou hoje que recebeu ofício do senador Pedro Simon (PMDB) pedindo a suspensão do pagamento do subsídio de ex-governador do Rio Grande do Sul. O documento foi enviado no dia 15. No texto, Simon não expõe razões para a desistência e estabelece a data de 1º de março para deixar de receber o benefício. O parlamentar não deu entrevistas para comentar o assunto.