Secretária aponta déficit total de R$ 400 milhões A gestão de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio de Janeiro poderá ter início com um déficit de cerca de R$ 400 milhões, informou ontem a secretária municipal de Fazenda, Eduarda La Rocque. De acordo com ela, a "situação é muito preocupante", pois a gestão Cesar Maia deixou um caixa de cerca de R$ 1,3 bilhão, mas só em torno de R$ 300 milhões estão disponíveis. Isso porque há receitas vinculadas de R$ 1 bilhão, mais R$ 700 milhões de despesas que ainda deverão ser pagas. "O buraco vem dos R$ 300 milhões disponíveis menos R$ 700 milhões de despesas já empenhadas e não liquidadas, que chega mais ou menos a uma ordem de grandeza de R$ 400 milhões de problema potencial. A gente acredita que não vai ter esse problema", afirmou Eduarda.