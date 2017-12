Seca castiga pelo menos 18 municípios brasileiros O governo de Alagoas anunciou nesta quarta-feira que vai decretar situação de emergência em mais seis municípios do semi-árido atingidos pela seca. Com isso, sobe para 18 o número de cidades da região castigadas pela estiagem. Nesta quinta-feira, equipes técnicas da Coordenação Estadual de Defesa Civil realizarão vistorias em Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Batalha, Traipu, Jaramataia, Pariconha, São José da Tapera e Ouro Branco. As prefeituras solicitam o reconhecimento da situação de emergência, com o objetivo de conseguir a liberação de recursos da União, em caráter de emergência.