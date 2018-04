Se STF mandar, Lula deverá extraditar Battisti, diz Mendes

Abaixo-assinado a favor do refúgio a Battisti

A afirmação foi feita em sabatina do jornal Folha de S. Paulo e coloca Mendes, mais uma vez, em confronto com o Palácio do Planalto. Conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo na semana passada, Lula já fez chegar à corte o recado de que, se ficar com a decisão final, não remeterá o ex-ativista para a Itália, mesmo que tenha de contrariar decisão do Supremo.

Battisti foi condenado por quatro homicídios, cometidos quando era da organização Proletários Armados pelo Comunismo (PAC). Ele alega inocência e que sua condenação foi política. Ganhou o status de refugiado do ministro Tarso Genro (Justiça).