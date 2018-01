Se Simon desistir, Garotinho pode voltar a ser candidato o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, insistirá em ser candidato à Presidência da República pelo PMDB, caso o deputado Pedro Simon desista da candidatura. A Executiva Nacional do partido, ampliada pela presença de governadores e parlamentares que não são membros da direção nacional, está reunida nesta segunda-feira. A reunião foi convocada para tratar de candidatura própria do PMDB à Presidência, depois da definição das regras eleitorais para o pleito de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Embora haja um entendimento de que a maioria dos membros da executiva não deseja ter candidato nacional, não deverá haver acordo na reunião de hoje. Candidato a vice na chapa do senador Pedro Simon (RS), Garotinho não compareceu, mas encarregou o deputado Eduardo Cunha (RJ) de negociar seus interesses na reunião. Cunha vai insistir na realização de uma convenção nacional para decidir o assunto, no próximo dia 22, a despeito do apelo de líderes das alas governista e independente para que o assunto já seja liquidado hoje, por acordo, em torno da tese de deixar o partido livre para fazer alianças nos Estados, não apresentando candidato a presidente. O presidente nacional do PMDB, deputado Michel Temer (SP), já avisou que só realizará a convenção caso haja candidato inscrito. A expectativa é que o senador Pedro Simon retire sua candidatura, mas neste caso o interlocutor de Garotinho adianta que ele deverá reapresentar o registro de sua candidatura, neste caso a presidente. Com isso, o partido ficará obrigado a realizar convenção, conforme determinou a Justiça. Na reunião da semana passada, a executiva nacional decidiu, por acordo, que a convenção marcada para ontem deveria ser adiada para uma data entre os dias 17 e 22.