Se não for como candidato, Barbosa participará de outra forma, diz Alckmin

RIO - O pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin lamentou nesta terça-feira, 8, a desistência do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa em se candidatar à presidência. Segundo o ex-governador paulista, há muitas conversas em curso sobre alianças, mas isso só deve ser concluído em julho. Na avaliação do tucano, Barbosa, poderá participar de outra forma. O PSB, partido ao qual o ex-ministro é filiado, é aliado do PSDB em São Paulo.

“É uma perda, porque precisamos de novas lideranças como ele, com mais participação e serviços para o estado. Tenho certeza que, se não for como candidato, a participação dele será de outra forma”, afirmou Alckmin.

Barbosa, cogitado há alguns meses como pré-candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) à Presidência , confirmou nesta terça-feira, 8, que não concorrerá ao cargo. De acordo com ele, a decisão é "estritamente pessoal". Na mais recente pesquisa Datafolha, do mês passado, Barbosa aparecia bem posicionado, em torno dos 10% das intenções de voto, enquanto Alckmin tinha entre 7% e 8%. O anúncio foi feito pelo próprio ex-ministro em sua conta no Twitter.

Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal. — Joaquim Barbosa (@joaquimboficial) 8 de maio de 2018

Depois de falar a plateia de prefeitos da 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Alckmin visitou os estandes de empresas de serviço públicos, como limpeza, saneamento, telecomunicações e transportes, que patrocinam o evento. Além disso, tirou fotos com correligionários e prefeitos.

Questionado sobre as conversas que tem tido com o presidente Michel Temer, Alckmin negou que esteja negociando qualquer tipo de indulto para o ex-presidente Lula e para o próprio Temer, cuja investigação pela Procuradoria Geral da República (PGR) foi prorrogada.

“Decisão judicial se cumpre”, declarou, e defendeu o diálogo, a exemplo do que já havia feito o presidente da Câmara Rodrigo Maia. “Diálogo é a base da política”, completou.