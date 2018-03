Se houver urgência, salário mínimo poderá ser votado já

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), anunciou mais cedo que o governo deve enviar um projeto de lei e não uma Medida Provisória fixando o valor do salário mínimo em R$ 545,00 e mantendo uma política de reajuste do mínimo até 2014.

Para permitir a votação do projeto antes das medidas provisórias que estão trancando a pauta da Câmara, o governo deve incluir algum dispositivo no texto para permitir a votação do projeto em sessão extraordinária, tipo de sessão em que as MPs não trancam a pauta.

O líder do DEM na Câmara, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (BA), disse que o seu partido não aceitará que o governo "use o trator" para atropelar as discussões sobre o salário mínimo. "O líder Vaccarezza não oficializou que o caminho seria esse (do projeto de lei), mas a oposição não vai aceitar isso em nenhuma hipótese", disse.

ACM Neto propôs a realização de uma comissão geral no plenário da Câmara para debater o reajuste do salário mínimo com a participação de governos e centrais sindicais, mas não houve decisão na reunião de líderes sobre essa proposta.