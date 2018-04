Se eleito, Kassab diz que vai ficar até fim de mandato Líder nas pesquisas, o prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, reafirmou hoje que vai cumprir os quatro anos de mandato, caso saia vencedor da disputa pela prefeitura paulistana no domingo. "Eu não tenho biografia para renunciar à Prefeitura de São Paulo. Essa é a minha primeira eleição majoritária", afirmou. Kassab assumiu o cargo de prefeito com a renúncia de José Serra (PSDB), eleito governador em 2006. "Eu não tenho a biografia que o Serra tinha. Ele tinha sido senador, ministro duas vezes, secretário, prefeito e candidato à Presidência da República", comparou. A visita a Itaquera foi o único compromisso de campanha do prefeito hoje antes do debate na TV Record com a também candidata Marta Suplicy (PT), marcado para as 21 horas. Marta,um dia depois de subir no palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preferiu guardar o domingo para o debate.