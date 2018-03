Se Delúbio errar, será punido de novo, diz ministro "Se ele (Delúbio) mantiver uma postura adequada não tem nenhum problema. Se ele voltar a errar, o partido, da mesma forma que o recebeu de volta, vai ter que puni-lo de novo", advertiu ontem o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, ao comentar o retorno de Delúbio Soares ao PT, ex-tesoureiro do partido envolvido no escândalo do mensalão - suposto esquema de compra de votos parlamentares no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.