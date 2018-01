Se condenação for confirmada, juízes rasgarão a Constituição, diz Gleisi

PORTO ALEGRE - A presidente do PT, Gleisi Hoffman (PR), disse nesta quarta-feira, 24, que se os juízes do TRF4, que estão julgando a ação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, confirmarem a decisão do juiz condutor da Lava Jato em Curitiba, eles estarão "rasgando a Constituição". "Não vamos aceitar uma sentença que não seja justa. Vamos recorrer, seja qual for o resultado de hoje", disse a dirigente petista.

Gleisi agradeceu hoje os manifestantes que estão em Porto Alegre mobilizados na defesa de Lula, como os sindicatos, o MST e até mesmo integrantes da Força Sindical. Antes do final do voto do relator da ação no TRF4, desembargador João Pedro Gebran Neto, ela já dizia que a sentença dele a respeito de Lula seria condenatória. E disse que o magistrado gastou mais de uma hora para refutar a tese da defesa do ex-presidente que coloca Moro sob suspeição e outra hora para defender o power point do Ministério Público.

A presidente do PT disse ainda ter esperança de que os outros dois desembargadores sejam mais técnicos em seus votos. E informou que as centrais sindicais estão preparando uma greve geral para breve. " A partir deste momento, é radicalização da luta."