Se Caetano entrasse no PSDB, ficaria mais chato, diz Lula

A posse do novo ministro da Cultura, Juca Ferreira, foi marcada por ironias e brincadeiras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao dizer que descobriu durante a gestão de Gilberto Gil que ele não era "militante do PV coisa nenhuma e, sim, um artista", Lula disse que as pessoas não podem esperar que artistas representem partidos políticos. Veja também: Lula rasga elogios a Gilberto Gil em posse de novo ministro Veja perfil de Gil e relembre sua gestão no ministério da Cultura "Ele não precisa representar nenhum partido político. As pessoas precisam entender que o Brasil é capaz de produzir pessoas que são de todos os partidos, e de nenhum (ao mesmo tempo). Imagina se eu exigisse que o Chico Buarque entrasse no meu partido? Certamente, ficaria mais chato. Imagina se o Caetano Veloso entra no PSDB, ele ficaria mais chato", disse, arrancando risos da platéia. Gil anunciou que deixou o ministério para se dedicar mais à carreira artística. Ferreira é filiado ao Partido Verde, o mesmo do ex-ministro Gilberto Gil, e sua permanência garante a cota do partido - que integra a base aliada - no governo. Baiano de Salvador, João Luiz da Silva Ferreira, o Juca Ferreira, foi militante estudantil e ficou 9 anos exilado durante o regime militar, vivendo no Chile, Suécia e França, onde formou-se em Sociologia. Voltou ao País com a anistisa e passou a trabalhar com política e cultura na Bahia. Ali, desenvolveu o projeto de arte-educação Axé, para adolescentes em situação de risco. Juca Ferreira foi secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Salvador e também assessor especial da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Foi duas vezes eleito vereador de Salvador (1992 e 2000). Defende reformas na Lei Rouanet e a adoção de um fundo de incentivo direto para a cultura.