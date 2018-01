SBT afirma que Gentili foi mal interpretado por senador

Brasília - Por meio da assessoria, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) afirmou que o humorista Danilo Gentili foi mal interpretado pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR), que acusou o apresentador de ofender o Estado de Roraima. Gentili se pronunciará publicamente sobre o assunto nesta quinta-feira, 20, na abertura do programa The Noite.

Nesta terça-feira, 18, Gentili ironizou o fato de outro humorista, Maurício Meirelles, ter sido convidado para fazer um show em Boa Vista. Fazendo-se passar pelo colega, Gentili respondeu ao convite que Meirelles havia recebido pelo Facebook. "Show em Roraima? Tá louca que vou fazer show nessa bosta de lugar? Vocês vão pagar meu cachê com o quê? Com peixe ou com prostitutas? Prefiro fazer show no inferno", disse.

De acordo com o SBT, o ocorrido não passou de uma "brincadeira" com o comediante, que possui um quadro em que invade a conta do Facebook de outras pessoas se fazendo passar por elas para constrangê-las. "Com a única intenção de constranger o repórter do CQC, Danilo criou um personagem grosseiro para Maurício responder fãs e falar mal de colegas de trabalho", disse.

A TV afirma ainda que "vale lembrar que, antes de a 'trollagem' começar, o apresentador explicou que usaria palavras grosseiras para se fazer passar por Maurício, as quais não refletem a opinião pessoal do apresentador e estão inseridas em um contexto de humor". Nest quarta-feira, 19, Jucá afirmou em discurso no Senado que o povo de Roraima havia sido "agredido covardemente" por Gentili e cobrou um pedido de desculpas do canal.