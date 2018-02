SBM ofereceu viagem a ex-diretores da Petrobrás

Uma empresa de Julio Faerman, suspeito de pagar propinas a funcionários da Petrobrás para obter contratos de locação de plataformas para a holandesa SBM Offshore, convidou dirigentes da estatal e suas mulheres para uma viagem a vinícolas argentinas.

Em e-mails de 2011, a Oildrive, que tem Faerman como sócio, trata de uma excursão "enogastronômica" de seis dias com os então diretores Jorge Zelada, da área Internacional, e Renato de Souza Duque, de Serviços.

Anexadas a relatório de investigação interna da Petrobrás, as mensagens foram trocadas pelo empresário Luis Eduardo Barbosa da Silva, sócio de Faerman, com Sebastian Araújo, então executivo da Bredero Shaw, produtora de tubos para exploração de petróleo, com cópia para os então diretores da estatal. As comunicações foram encontradas na caixa do e-mail corporativo de Zelada quando a Petrobrás apurava a suspeita de vazamento de informações privilegiadas à SBM.

O relatório diz não ser possível confirmar "a efetiva ocorrência da viagem, bem como quem teria pago pelas despesas dos empregados e esposas". Há, porém, a ressalva de que os então diretores não estavam na empresa nos dias da viagem. "Há registro de férias para o diretor Duque no período de 31/5 a 3/6 e para o diretor Zelada de 1 a 3/6." O roteiro turístico ia do dia 31 de maio a 5 de junho - os dois últimos dias eram sábado e domingo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado da investigação foi enviado à Polícia Federal, às duas CPIs em curso no Congresso e à Controladoria-Geral da União, que investigam denúncias de que a SBM Offshore pagou propina a empregados da estatal para obter contratos de locação de plataformas flutuantes.

'Amigos e vinhos'. A primeira das mensagens enviadas aos ex-diretores da Petrobrás, de 11 de abril, intitulada "Mendoza, Amigos e Vinhos", apresenta a programação da viagem e pede confirmação do passeio. O roteiro, de seis dias, inclui visitas "às três melhores produtoras de vinho da Argentina" e experiências em restaurantes. Além disso, lista opcionais como cavalgadas, jogo de golfe e "relax em spa".

Quatro dias depois, num outro e-mail, Barbosa pede para Sebastian dar prosseguimento na obtenção das reservas e informa a lista de confirmados. Além de Zelada, de Duque e das respectivas mulheres, constam Faerman, o sócio e mais quatro pessoas. Conforme a mensagem, o grupo viajaria do Rio para Buenos Aires em classe executiva no dia 31 de maio. De lá, seguiria para Mendoza.

Procurada na noite de sexta-feira, a Petrobrás não se pronunciou. O advogado de Faerman, Carlos Maurício Ribeiro, disse desconhecer o relatório da empresa e não comentou sobre a viagem. O sócio do empresário não foi localizado. O Estado ligou para Zelada e deixou recado com familiares, mas ele não retornou. Duque não foi encontrado pela reportagem. A SBM não se pronunciou.