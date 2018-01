Sauer diz que 'não compactua' com esquema de corrupção O ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras Ildo Sauer afirmou nesta quarta-feira, 3, que "não compactua" com o esquema de corrupção que envolve a estatal. Em depoimento informal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Petrobras e em entrevista, Sauer negou ter conhecimento ou participado do esquema revelado pelo ex-diretor de Abastecimento da companhia Paulo Roberto Costa.