Saúde pública precisa da Emenda 29, diz Tião Viana

Se a promessa de Lula tivesse sido cumprida e o imposto não tivesse sido derrubado pelo Senado em 2007, Tião disse acreditar que a saúde teria hoje um caixa com R$ 90 bilhões.

"É importante regulamentar a emenda 29, ela é abrangente e assegura os recursos necessários para a boa saúde pública", defendeu.

O governador reconheceu que, sem estar condicionada a uma fonte de receita, a regulamentação criará dificuldades para o governo federal e para os Estados que não aplicam o porcentual mínimo de 10% de sua arrecadação no setor. Ele avalia que existem 10 Estados e pelo menos 25% dos 5.565 municípios do País nessa situação. Sua expectativa é que, aprovada a regulamentação na Câmara, as duas Casas decidam sobre a criação de uma fonte para alimentar o setor.

Tião Viana informou que o Acre gasta 18,26% de sua arrecadação em saúde, sem adotar nenhum dos desvios constatados em Estados que incluem no porcentual até mesmo o pagamento de servidores inativos. O resultado, segundo ele, é a avaliação positiva da população e do Ministério da Saúde. "Mais de 60% da população diz que o atendimento à saúde melhorou bastante", disse.

No seu entender, até para impor melhorias ao setor é necessário dispor de mais recursos. No seu caso, como médico e conhecedor da área, informou que teve de "quebrar barreiras" para melhorar o atendimento, unificando os serviços do Estado e município, priorizando o atendimento integral e preventivo e priorizando áreas de atendimento. "Fizemos muito na atenção básica, reduzindo em 98% os casos de dengue, no trato da malária e agindo para reduzir os acidentes de trânsito". "Foi assim que os hospitais abarrotados de acidentados perderam 25% de seus pacientes", explicou.