Saúde pública no Brasil é subfinanciada, diz Mercadante O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante, afirmou hoje que o sistema de saúde pública no País é subfinanciado. Mercadante disse que os gastos com saúde por habitante no Brasil são inferiores aos da Argentina, por exemplo, e ressaltou que a questão do aumento de recursos precisa ser enfrentada. "O que eu posso dizer é que a saúde pública no Brasil é subfinanciada", afirmou o ministro, que participou hoje do seminário "Inovação - O Brasil na Rota do Desenvolvimento Científico e Tecnológico", promovido pela revista "Brasileiros" na capital paulista.