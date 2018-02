Saúde diz que critério é técnico O Ministério da Saúde informou, pela assessoria de imprensa, que o critério para liberar os recursos é meramente populacional. Quaisquer municípios com mais de 70 mil habitantes estão aptos para aderir ao programa. Para conseguir os recursos, o município deve encaminhar uma proposta de adesão e um termo de compromisso ao Ministério da Saúde, que dá a resposta final sobre o pedido. Ainda de acordo com a Saúde, a escolha das cidades que serão contempladas com os recursos não é feita pelo ministério, mas segundo o interesse dos prefeitos. Se há mais prefeituras de determinado partido recebendo os recursos é porque elas se cadastraram mais que as outras, afirmou o Ministério da Saúde.