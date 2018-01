Saúde de Dilma vira fofoca no Twitter A saúde da presidente Dilma Rousseff virou motivo de fofoca no microblog Twitter. E envolveu a jornalista Laurita Arruda, namorada do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), o médico oftalmologista Maurício Arruda, que segundo sua página no Twitter atua no eixo Natal/São Paulo, e o jornal eletrônico 247. A uma pergunta de Laurita no Twitter sobre movimentação no Hospital Sírio-Libanês, na quinta-feira, 29, Maurício Arruda respondeu que Dilma tinha feito um cateterismo e não apenas exames de rotina.