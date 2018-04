Saúde concentra discussão em debate No último debate na TV, o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), candidato à reeleição, e Mauro Mendes (PR) centraram foco na discussão da saúde. Mendes quis saber quantas pessoas esperam atendimento no Pronto-Socorro Municipal. Santos aproveitou para falar de propostas para um novo mandato. Na réplica, Mendes repetiu o questionamento. O prefeito interrogou Mendes sobre propostas para deficientes físicos. O empresário respondeu que vai adequar o município para transporte e capacitação de pessoas com deficiência.