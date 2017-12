Satisfação do brasileiro tem ligeira queda em abril O índice de satisfação do cidadão, calculado na pesquisa CNT/Sensus, atingiu em abril 51,40, ante 51,70 em fevereiro. O levantamento mostra que a satisfação com o País passou de 59,25 para 59. A satisfação do indivíduo com o seu Estado foi de 64,75 para 64,25. A satisfação com a sua cidade subiu de 60 para 61; A satisfação com a situação econômica pessoal caiu de 40 para 39,25. A satisfação social passou de 34,50 para 33,50, sempre da pesquisa de fevereiro para a de abril.