Satiagraha: PF investiga e-mails de consultor de Dantas A Polícia Federal (PF) abriu investigação sobre a vasta coleção de e-mails encontrados em poder do executivo Roberto Amaral, que caiu na malha da Operação Satiagraha. São milhares de mensagens em cerca de 10 CDs recolhidos na casa de Amaral durante blitz realizada em 16 de dezembro por ordem judicial. A troca de correspondência aponta para ex-ministros, empresários, lobistas e políticos intensamente empenhados no processo de privatização das teles. Entre 2000 e 2005 Amaral trabalhou como consultor do banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity.