Satiagraha: PF cria força-tarefa para comandar inquérito A Polícia Federal decidiu criar uma força-tarefa para comandar o inquérito da Operação Satiagraha, em substituição ao delegado Protógenes Queiroz. Estarão à frente da tarefa dois jovens delegados: Ricardo Saadi, chefe da Delegacia de Combate aos Crimes Financeiros (Delefin) da Superintendência da PF em São Paulo, e Erika Mialik Marena, que atuou no caso Banestado. Na próxima segunda-feira, os policiais federais começam a parte mais densa da investigação, com a análise dos HDs, DVDs, disquetes e aproximadamente uma tonelada de documentos apreendidos durante a operação, desencadeada no último dia 8. As expectativas maiores residem nos discos rígidos e outras mídias eletrônicas que teriam sido encontradas em uma parece falsa na casa do banqueiro Daniel Dantas, no Rio de Janeiro. Ele foi preso na operação, apontado como cabeça do esquema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.