Satiagraha: novo delegado conduziu operação de Abadía O delegado Ricardo Saad, que substitui o delegado Protógenes Queiroz na condução da Operação Satiagraha, é da nova geração de delegados da Polícia Federal (PF). Sobrinho do ex-superintendente da corporação em São Paulo, Jaber Saad, ele tem uma folha de serviços respeitável, segundo a PF: comandou a operação que resultou na prisão, no ano passado, do traficante colombiano Juan Carlos Abadía, considerado o maior do mundo após suceder Pablo Escobar, que aguarda extradição para os Estados Unidos. Além disso, ele chefiou a Operação Santa Teresa, há dois meses, que apurou desvios de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), levou à prisão nove pessoas, entre as quais o advogado Ricardo Tosto, e resultou no processo de cassação, por falta de decoro parlamentar, em andamento na Comissão de Ética da Câmara, do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT-SP).