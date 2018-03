Satiagraha leva a bloqueio de US$ 2 bi

O Ministério da Justiça anunciou ontem o bloqueio de cerca de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) - o maior da história do País - em contas bancárias no exterior rastreadas pela Operação Satiagraha, da Polícia Federal, por suspeita de origem ilícita. Desse montante, cerca de US$ 500 milhões (R$ 1,2 bilhão) resultam do acordo de cooperação com o governo dos Estados Unidos. O restante foi retido em vários países, entre os quais a Inglaterra e paraísos fiscais do Caribe. Parte da fortuna está registrada em nome de investidores de fundos do Grupo Opportunity, controlado pelo banqueiro Daniel Dantas, preso em julho na Operação Satiagraha, sob a acusação de comandar um esquema de corrupção, desvio de recursos públicos, tráfico de influência, evasão de divisas, crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O Opportunity informou, por meio da assessoria, que desconhece o valor e a titularidade das contas bloqueadas. O secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, recusou-se a dar os nomes dos titulares das contas, por força de compromisso com os governos que colaboraram com o bloqueio e também para não atrapalhar investigações subsequentes. Tuma Jr. disse também que começa agora a segunda fase da investigação, que consiste em definir o tipo de ilícito por trás de cada conta bloqueada, para providenciar a repatriação do dinheiro. "Se o dinheiro teve origem em corrupção, a repatriação será de 100%, mas, se deriva de outros crimes, parte ficará no país de destino e o Brasil receberá entre 40% e 60%." O secretário de Justiça rebateu a informação do Ministério Público paulista de que o valor bloqueado seria bem inferior, cerca de R$ 1,7 bilhão. "A autoridade central com atribuição para cumprir acordos internacionais de repatriação, contabilizar e bloquear valores desviados do país somos nós", disse Tuma Jr., referindo-se ao Departamento Nacional de Recuperação de Ativos (DRCI), subordinado a ele. Para o secretário, o valor levantado pelo Ministério Público pode estar incluído nos US$ 2 bilhões congelados. Tuma Jr. confirmou, porém, que o montante do dinheiro retido tem origem na Operação Satiagraha, iniciada pelo delegado Protógenes Queiroz e entregue atualmente a uma força-tarefa da PF. O advogado de Dantas, Nélio Machado, negou todas as acusações e afirmou que até agora não há nenhuma acusação comprovada contra o cliente. "O que existe é uma verdadeira devassa, que já se estende por alguns anos, na qual se busca, a qualquer preço, imputar crimes inexistentes", afirmou.