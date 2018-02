Satiagraha: interrogatório de Chicaroni é adiado para 5ª O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, adiou para quinta-feira, às 13 horas, o interrogatório de Hugo Chicaroni, que estava marcado para a tarde de hoje. Chicaroni responde a processo por corrupção ativa e falará à Justiça no mesmo dia do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas. Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), aceita pela Justiça, Chicaroni e Humberto José da Rocha Braz, também réu, teriam tentado subornar um delegado da Polícia Federal (PF) a mando de Dantas. O objetivo da propina seria excluir o nome do banqueiro das investigações da Operação Satiagraha, da PF. Braz deporá à Justiça amanhã, a partir das 13h. Os interrogatórios acontecem na 6ª Vara Criminal, na região central da capital paulista.