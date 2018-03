Satiagraha: governo bloqueia US$ 2 bilhões no exterior O Ministério da Justiça informou hoje que conseguiu bloquear mais US$ 2 bilhões em contas bancárias mantidas no exterior e relacionadas à Operação Satiagraha, que investiga crimes de corrupção, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Do montante, o ministério explicou que o bloqueio de cerca de US$ 500 milhões resultou de cooperação com o governo norte-americano. Segundo o Ministério da Justiça, foi o maior bloqueio de recursos suspeitos da história do Brasil. O governo afirmou que não vai divulgar neste momento o local do bloqueio nem o nome dos titulares das contas, para manter o compromisso com os países que participaram da cooperação e para não atrapalhar as investigações. A ordem partiu da Secretaria Nacional de Justiça, junto com o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Justiça Federal e da Polícia Federal, que determinaram o bloqueio, que contou com cooperação jurídica internacional. O ministro da Justiça, Tarso Genro, elogiou o trabalho da Secretaria Nacional de Justiça, que, segundo ele, está tornando cada vez mais difícil a lavagem de dinheiro.