Satiagraha: começa interrogatório de Humberto Braz O interrogatório de Humberto José da Rocha Braz, um dos acusados pela Operação Satiagraha da tentativa de suborno de US$ 1 milhão a um delegado da Polícia Federal, começou por volta das 14h30 na 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, na capital paulista. O depoimento será tomado pelo juiz Fausto Martin de Sanctis. De acordo com as investigações, a tentativa de suborno era para que o nome do sócio-fundador do banco Opportunity, Daniel Dantas, e de seus familiares fossem excluídos do inquérito da Operação Satiagraha, deflagrada em julho pela PF. Braz, que está detido, deixou o presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e chegou à 6ª Vara em um camburão da Polícia Federal no fim da manhã. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Justiça Federal, Braz estava algemado quando subiu ao 17º andar do prédio para ser interrogado. Acompanham o interrogatório o Procurador da República, Rodrigo De Grandis, os advogados de defesa de Humberto Braz, e Nélio Machado, advogado de Daniel Dantas. No último dia 16, o juiz Fausto Martin de Sanctis aceitou a denúncia de corrupção ativa, oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra Humberto Braz, Daniel Dantas e Hugo Chicaroni. Os interrogatórios de Dantas e Chicaroni estão marcados para amanhã, também na 6ª Vara Criminal, na região central de São Paulo.