Sartori diz que servidores 'devem agradecer por estabilidade', mesmo com parcelamento de salários

PORTO ALEGRE - O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), causou polêmica nesta quinta-feira, 26, ao se referir ao funcionários públicos gaúchos. Durante uma solenidade no Palácio Piratini, Sartori disse que os servidores estaduais devem dar "graças a Deus" por terem estabilidade no emprego, mesmo que tenham seus salários parcelados. A fala de Sartori ocorre em mais um momento de incerteza sobre o pagamento da folha do funcionalismo. O governo ainda não confirmou se terá dinheiro para depositar em dia o salário integral dos servidores referente a novembro. Sartori já recorreu duas vezes ao parcelamento desde que assumiu o cargo.

"Ainda hoje numa reunião com os servidores eu disse: 'Vocês às vezes reclamam porque têm penalização, às vezes parcelou salário, às vezes não receberam em dia. Deem graças a Deus que vocês têm estabilidade, que têm garantia no trabalho. Agora os outros que estão perdendo o emprego, que estão perdendo o trabalho, e não têm oportunidade, o que nós estamos fazendo aqui? É tentar movimentar a economia, dar oportunidade de ter mais trabalho e mais renda, porque, afinal, o poder público também tem que ser mudado'", discursou Sartori.

A crise financeira do Estado levou o governo gaúcho a parcelar os salários de julho e de agosto dos servidores vinculados ao Executivo. A medida provocou paralisações e protestos de diversas categorias do funcionalismo. Além disso, o Rio Grande do Sul vem atrasando todos os meses o pagamento da dívida com a União e protelando repasses a prefeituras, hospitais, escolas e fornecedores.

Nesta semana, o Piratini conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa um projeto que permite que a General Motors (GM) antecipe a devolução de recursos obtidos por meio de incentivos fiscais, em troca de um desconto fornecido pelo governo gaúcho. A medida tem potencial para injetar R$ 302 milhões nos cofres estaduais. O dinheiro era considerado essencial para permitir o pagamento da folha do funcionalismo na próxima segunda-feira. Apesar disso, até agora não houve confirmação de que os salários serão pagos na íntegra. Mesmo se isso acontecer, em dezembro também existe o risco de parcelamento.