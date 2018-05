Sarney volta atrás sobre comissionados nos Estados

Diante da reação de líderes do DEM, PSDB e PT, que não subscreveram a decisão da Mesa, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), recuou e admitiu ontem, segundo sua assessoria, que a medida será revista. O assunto será debatido hoje no plenário, por iniciativa do líder do DEM, José Agripino (RN). Segundo ele, cabe à Mesa referendar o que for da vontade da maioria, não questões de interesse particular.

Exoneração

Nomeado por ato secreto, Henrique Dias Bernardes foi exonerado ontem do cargo de assistente parlamentar, que obtivera em 2008, quando ainda namorava Maria Beatriz, neta do senador José Sarney. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.