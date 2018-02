Sarney visita Genoino e diz que deputado está abatido

Brasília - O senador José Sarney (PMDB-AP) visitou na tarde desta sexta-feira, 22, o deputado licenciado José Genoino (PT-SP), internado no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. "Vim cumprir meu dever de amizade. Ele me pareceu bem, mas abatido", afirmou o senador, que deixou há pouco o hospital.

Genoino foi internado na quinta, depois de se sentir mal no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena pela condenação do processo do mensalão. Em boletim médico divulgado nesta sexta, o Instituto de Cardiologia descartou a ocorrência de enfarte no deputado e informou que Genoino apresenta níveis elevados de pressão arterial que podem comprometer o resultado da cirurgia que fez em agosto deste ano.

Além de Sarney, parlamentares petistas visitaram os condenados do mensalão no Complexo Penitenciário da Papuda na quinta. Nesta sexta, foi a vez do deputado Zezéu Ribeiro (PT-BA) e do ex-deputado Carlos Abicalil visitar a Papuda.

Na quinta, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, concedeu provisoriamente a prisão domiciliar ou hospitalar a Genoino, até que uma junta médica avalie o estado de saúde do deputado.