Sarney usa verba indenizatória para pagar consultoria

O serviço foi pago com recursos da verba indenizatória do Senado - benefício a que todo congressista tem direito para custear despesas com o exercício da atividade parlamentar. Foram duas parcelas de R$ 12 mil pagas em julho e agosto para a empresa Prole Consultoria em Marketing.

Em nota, a assessoria de Sarney afirmou que o senador "obedeceu rigorosamente o regimento da Casa" e que "contabilizou apenas 30% do total que lhe estavam legitimamente disponibilizados". A nota afirma ainda que "o foco da Prole é a divulgação da atividade parlamentar do senador José Sarney e foi realizada nas dependências do Senado, entre maio e junho deste ano".