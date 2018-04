Sarney suspende compras e obras no Senado O presidente do Congresso, senador José Sarney (PMDB-AP), decidiu ontem suspender todas as compras ou obras no Senado até que se analise as prioridades e o modo como a Casa deve proceder nessas aquisições. Sarney repetiu ainda que prossegue o estudo de providências que poderão oferecer uma contenção de 10% ao ano das despesas com a estrutura administrativa. A medida está de acordo com anúncio feito por ele na semana passada, quando assumiu pela terceira vez a presidência do Senado. "Esses cortes já estão todos eles levantados, de modo que, rigorosamente, vamos fazer chegar ao fim do ano a nossa meta, um compromisso do qual não me afastarei", afirmou, segundo a Agência Senado.