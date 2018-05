Sarney será oposição em eventual governo, diz Campos Em evento na cidade de Timon, no Maranhão, na noite deste sábado (26), o ex-governador de Pernambuco e pré-candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, afirmou que o senador José Sarney (PMDB) ficará no campo da oposição em seu eventual governo. Ele publicou a declaração realizada no evento em sua conta no microblog Twitter: "O senador Sarney terá meu respeito, mas no meu governo ele será oposição durante os quatro anos".