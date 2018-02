Sarney rejeita questionamento sobre diretor da ANA O presidente do Senado, José Sarney, rejeitou, na sessão deliberativa desta terça-feira, a questão de ordem apresentada pelos líderes do DEM e PSDB, respectivamente os senadores José Agripino (DEM-RN) e Arthur Virgílio (PSDB-AM), que questionava a aprovação da indicação de Paulo Rodrigues Vieira para a direção da Agência Nacional de Águas (ANA). O nome de Vieira foi aprovado no dia 14 de abril. Antes, em dezembro, a indicação havia sido rejeitada. Com a decisão de Sarney, fica mantida a aprovação de Vieira.