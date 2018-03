Sarney recebe alta, mas deve ficar uma semana em SP

Sarney deixa o hospital no dia em que completa 82 anos. Ele foi internado em 14 de abril e foi submetido a um cateterismo e a uma angioplastia.

Durante sua estadia no hospital, o presidente do Senado recebeu as visitas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Marta Suplicy (PT-SP) e Gim Argello (PTB-DF), além do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) e do vice-presidente da República, Michel Temer.