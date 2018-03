Sarney recebe alta em São Luís O senador José Sarney (PMDB-AP) recebeu alta por volta das 7 horas desta quarta-feira e deixou o UDI Hospital, em São Luís. Sarney estava internado desde a madrugada de domingo, 28, para tratar de uma infecção respiratória. Ele se deslocar para São Paulo nesta quarta-feira para se consultar com o médico infectologista David Uip. A expectativa é que Sarney, de 83 anos, se submeta a novos exames na capital paulista. O senador do PMDB do Amapá passou mal no casamento de uma das netas, sentindo calafrios e febre. Os primeiros exames não acusaram problemas mais graves.